Urner Landrat eröffnet Debatte zum Budget 2026

Keystone-SDA

Das Urner Kantonsparlament hat am Mittwochmorgen die Debatte zum Budget 2026 aufgenommen. Die Regierung legt dem Landrat einen Voranschlag mit einem Minus von 2,9 Millionen Franken vor.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Defizit fällt damit gegenüber dem Vorjahr um rund acht Millionen Franken tiefer aus. Zum besseren Ergebnis haben unter anderem höhere Steuereinnahmen, höhere Ausschüttungen der Nationalbank sowie zusätzliche Ressourcenausgleichsgelder des Bundes beigetragen, wie aus den Budgetunterlagen der Regierung hervorging.

Die Finanzkommission (Fiko) hat zum Budget rund zwei Dutzend Änderungsanträge der Direktionen eingereicht. Werden alle vom Parlament gutgeheissen, erhöht sich das Defizit um rund 360’000 Franken auf 3,3 Millionen Franken.

Das Budget sei «solide» und «verantwortungsvoll», sagte Christian Schuler (SVP), der Präsident der Finanzkommission, in der Eintretensdebatte. Das verbleibende Minus sei deshalb «vertretbar». Die Fiko hat dieses Jahr keine Kürzungsanträge eingereicht.