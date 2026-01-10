US-Militär: Mehrere IS-Ziele in Syrien angegriffen

Keystone-SDA

Das US-Militär hat gemeinsam mit verbündeten Streitkräften einen weiteren Schlag gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien verübt und dabei mehrere Ziele angegriffen. Die am Mittag (Ortszeit US-Ostküste) durchgeführten grossangelegten Angriffe sind Teil der Operation "Hawkeye Strike", wie das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) auf der Plattform X mitteilte. Die Operation war im vergangenen Monat gestartet worden als Reaktion auf einen vorausgegangenen tödlichen Angriff auf drei Amerikaner in Syrien.

(Keystone-SDA) Bei diesem Angriff vom 13. Dezember in der Stadt Palmyra waren zwei US-Soldaten und ein US-Dolmetscher getötet sowie drei Soldaten verletzt worden. Bei seinem Vergeltungsschlag gegen den IS in Syrien etwa eine Woche später hatte das US-Militär nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 70 Ziele angegriffen. Bei den Attacken an mehreren Orten im Zentrum Syriens seien Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber und Artillerie eingesetzt worden, hiess es. Die Operation «Hawkeye Strike» richtet sich nach US-Angaben gegen Kämpfer der Terrororganisation IS, deren Infrastruktur und Waffenlager.

Die neuerlichen Angriffe hätten sich nun gegen den IS in ganz Syrien gerichtet, erklärte das US-Militär. Genauere Angaben zu den Zielen machte es zunächst nicht – ebenso wenig zu möglichen Verletzten oder Todesopfern.