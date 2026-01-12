Geldcast Talk: Marianne Wildi, wie sieht das Banking der Zukunft aus?

Fabio Canetg hat an der Universität Bern und an der Toulouse School of Economics zum Thema Geldpolitik doktoriert. Heute unterrichtet er an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Als Journalist arbeitet er hauptsächlich für die öffentlich-rechtlichen Medien. Für swissinfo.ch moderiert er den "Geldcast".

Die neue Folge unseres Finanzpodcasts Geldcast ist da. Hören Sie hier das Gespräch zwischen Fabio Canetg und Marianne Wildi, Verwaltungsratspräsidentin der Hypothekarbank Lenzburg.

Mehr

Mehr

Marianne Wildi, wie sieht das Banking der Zukunft aus?

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Marianne Wildi und Fabio Canetg sprechen im Geldcast über die Zukunft des Bankings.

Mehr Marianne Wildi, wie sieht das Banking der Zukunft aus?