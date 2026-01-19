Das sind die Top-Themen am World Economic Forum in Davos
In der Schweizer Alpenstadt Davos treffen sich vom 19. bis zu 24. Januar die wichtigsten Wirtschaftsführer:innen der Welt mit den politischen Entscheidungsträger:innen. Im Geldcast Update geht es um die Top-Themen am WEF.
Es geht unter anderem um die fragilen Aktienmärkte, die hohe Bewertung des US-Chipherstellers Nvidia und die vermeintliche KI-Blase. Bestimmt werden aber auch trivialere Sachen diskutiert, zum Beispiel die horrenden Mieten in Davos während des WEF, die von der US-Delegation umfunktionierte Kirche, die Querelen rund um den ehemaligen WEF-Vorsitzenden Klaus Schwab und der Einsatz der Schweizer Luftwaffe.
Der Schweizer Wirtschaftspodcast mit den hochkarätigsten Gästen! Von Börsen und Bitcoin bis Kaufkraft und Zinsen: Fabio CanetgExterner Link, Geldökonom und Journalist, diskutiert im Geldcast mit seinen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über deren Werdegang, über die aktuellsten Themen aus der Finanzwelt, über die Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank und über die Wirtschaftspolitik von Bundesrat und Parlament. Ein Podcast über Zentralbanken, Inflation, Schulden und Geld – verständlich und unterhaltsam für alle, die auf dem Laufenden bleiben wollen.
