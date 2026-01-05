VBZ-Betriebsleiter Daniel Issler wird Chef von Aargau Verkehr

Daniel Issler wird neuer Chef des Transportunternehmens Aargau Verkehr AG (AVA). Der 53-jährige Issler übernimmt die Funktion per Anfang 2027. Er ist seit Oktober 2023 Leiter Betrieb bei den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ).

(Keystone-SDA) Zuvor war er von 2010 bis 2023 Gesamtprojektleiter und Geschäftsführer der Limmattalbahn AG und von 2006 bis 2009 Gesamtprojektleiter bei den SBB, wie AVA am Montag mitteilte. Der Bauingenieur ETH und MBA-Absolvent der HSG wuchs in Muttenz BL auf. Er lebt mit seiner Familie in Zürich-Oerlikon.

Aargau Verkehr betreibt unter anderem die Wynen- und Suhrentalbahn, die Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDWM), die Limmattalbahn sowie mehrere regionale Busbetriebe. Rund 28 Millionen Menschen nutzen pro Jahr die Bahnen und Busse des Unternehmens.

Der Kanton Aargau ist mit einem Anteil von 45 Prozent Hauptaktionär. Weitere Anteile halten der Bund (33 Prozent), Gemeinden (10 Prozent) die Stadt Aarau (5 Prozent) und der Kanton Zürich (2 Prozent).