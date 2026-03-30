Velofahrer bei Kollision auf Kreuzung in Würenlos AG verletzt

Keystone-SDA

Auf der Furttal-Kreuzung in Würenlos AG ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autolenkerin und einem Velofahrer gekommen. Der 33-jährige Velofahrer erlitt mittelschwere Verletzungen.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 20.00 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte. Der Velofahrer sei auf der Landstrasse von Wettingen in Richtung Würenlos unterwegs gewesen. Gleichzeitig sei eine 36-jährige Frau mit ihrem Auto von der Autobahn kommend in Richtung Otelfingen ZH gefahren.

Im Bereich der Kreuzung sei es zur seitlich-frontalen Kollision gekommen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrradfahrer zu Boden geschleudert und blieb dort verletzt liegen, wie die Polizei weiterer berichtete. Eine Ambulanz habe den Verletzten ins Spital gebracht.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Velofahrer am Ende der Gelbphase los. Wegen der Grösse der Kreuzung habe er sich noch auf der Fahrspur der Autofahrerin befunden, als deren Ampel bereits auf Grün geschaltet habe.