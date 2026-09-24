Velofahrer bei Kollision in Meltingen SO schwer verletzt

Keystone-SDA

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Ein 71-jähriger Velofahrer ist am Mittwochnachmittag in Meltingen SO bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Rentner in ein Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 14.30 Uhr auf der Fehrenstrasse, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag mitteilte. Ein 34-jähriger Automobilist sei von Zullwil in Richtung Fehren unterwegs gewesen.

Bei der Kreuzung Meltingerbrücke habe der Autofahrer nach links abbiegen wollen. Aus noch ungeklärten Gründen sei es dabei zur Kollision mit dem Velofahrer gekommen. Durch den Aufprall sei der 71-Jährige über die Motorhaube des Autos geschleudert worden.