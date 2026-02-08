Velofahrer in Maienfeld GR von Auto angefahren und verletzt

Keystone-SDA

In Maienfeld GR ist am Sonntagmittag ein Velofahrer von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Der Verunfallte musste von der Sanität ins Kantonsspital Chur gefahren werden, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gemäss Mitteilung kurz vor 13.00 Uhr auf der Luzisteigstrasse. Eine 42-jährige Autofahrerin habe den Velofahrer bei der Einmündung in die Strasse übersehen und ihn angefahren.

Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Verkehrsunfalles nach eigenen Angaben ab.