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Velofahrer stirbt bei Kollision mit Lastwagen in Rossens FR

Keystone-SDA

Ein Velofahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Kantonsstrasse zwischen Rossens und Le Bry ums Leben gekommen. Der 85-jährige Mann und ein 52-jähriger Lastwagenfahrer kollidierten aus bislang ungeklärten Gründen, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Kreuzung zwischen der Route de la Gruyère und der Route de Bulle. Trotz des raschen Eingreifens von Drittpersonen, Ambulanzpersonal und Sanitätern der Rega verstarb der Velofahrer noch am Unfallort, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Strasse wurde für viereinhalb Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

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