Velos und Bus 30 bekommen mehr Platz auf dem Basler Cityring

Keystone-SDA

Velos und die Buslinie 30 bekommen auf dem Cityring in Basel mehr Platz. Der Bus, der auf dieser Route oft im Stau steht, soll eine eigene Spur erhalten. Die Velostreifen werden breiter, wie das Bau- und Verkehrsdepartement am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Erste Massnahmen sind auf dem Abschnitt von der Spitalstrasse zum Spalentor geplant. Wer dort mit dem Velo unterwegs ist, muss sich aktuell zwischen den Autos einreihen, da Fahrradstreifen mehrheitlich fehlen oder zu schmal sind. In der Klingelbergstrasse soll ein breiterer Streifen zur Verfügung stehen, in der Schönbeinstrasse ein Spur für Bus und Velos.

Bus 30 soll pünktlicher werden

Für die Buslinie 30 sind auch im Abschnitt vom Heuwaage-Viadukt bis zum Spalentor eigene Spuren vorgesehen, auf denen grösstenteils auch der Veloverkehr zugelassen ist. Mit den Massnahmen soll der Bus 30 den Fahrplan besser einhalten können.

Bei Stau, vor allem zu den Pendlerzeiten, kommt es auf dieser Linie immer wieder zu Verspätungen, was insbesondere für Fahrgäste mit einem Anschluss am Bahnhof SBB ärgerlich ist. Auf der Linie 30 sind zudem ab 2027 grössere E-Doppelgelenkbusse im Einsatz, wie es im Communiqué heisst.