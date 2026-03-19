The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Verdächtiger Gegenstand löst Grosseinsatz in Winterthur aus

Keystone-SDA

In der Nacht auf Donnerstag hat ein verdächtiger Gegenstand beim Winterthurer Superblock einen Grosseinsatz ausgelöst. Der Gegenstand erwies sich zwar als harmlos, das Gebiet um die Stadtverwaltung war aber während mehrerer Stunden grossräumig abgesperrt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Sicherheitsmitarbeiter meldete den Gegenstand um 0.20 Uhr bei der Polizei, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte. Weil die Situation unklar war, wurde die Gegend grossräumig abgesperrt.

Erst um 3.35 Uhr kam die Entwarnung, der Gegenstand erwies sich als ungefährlich. Unter anderem waren auch Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich zur Klärung vor Ort.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft