Verlängerte Beizen-Öffnungszeiten im Baselbiet während der WM

Keystone-SDA

Alle Lokale im Kanton Baselland dürfen während der Fussball-WM bis 02.00 Uhr offen haben. Dies gilt auch Gelegenheitsbeizen, die mit der WM zusammenhängen. Die Öffnungszeiten gelten ausschliesslich in den Innenräumen, wie die Sicherheitsdirektion am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Zugleich wies die Behörde auf die per 1. April angepassten schweizweit Brandschutzvorschriften und das Feuerwerkverbot in Innenräumen hin. Die verlängerten Öffnungszeiten sind auf die effektiven Spieltage der Gruppen- und K.O.-Phase beschränkt, wie es im Communiqué heisst.

Die WM findet vom 11. Juni bis 19. Juli in Kanada, Mexiko und den USA statt. Die drei Gruppenspiel des Schweizer Nationalteams werden jeweils um 21.00 Uhr Schweizer Zeit stattfinden.