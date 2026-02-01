Verletzte nach russischem Angriff auf Geburtsklinik

Keystone-SDA

Bei russischen Drohnenangriffen auf die südukrainische Stadt Saporischschja sind nach Behördenhaben mindestens neun Menschen verletzt worden. Militärgouverneur Iwan Fedorow sprach zunächst davon, dass eine Geburtsklinik getroffen worden sei und es sechs Verletzte gebe - darunter zwei Frauen, die dort zu einer Untersuchung gewesen seien. Fedorow veröffentlichte auch Fotos von einem verwüsteten Gebäude. Bei einem zweiten Schlag seien zwei Frauen und ein vier Jahre altes Kind verletzt worden, teilte der Militärgouverneur mit.

(Keystone-SDA) Russland setzt seine Angriffe in dem seit fast vier Jahren andauernden Krieg gegen die Ukraine auch ungeachtet der laufenden Verhandlungen über ein Ende der Invasion fort. Eine Einigung der Kriegsparteien auf einen Frieden ist nicht in Sicht. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte für kommende Woche am 4. und 5. Februar neue Verhandlungen der Kriegsparteien unter Vermittlung der USA in Abu Dhabi an.