Vermisste Person in Adligenswil LU: auch Tötungsdelikt möglich

Keystone-SDA

Vor genau fünf Jahren verschwand eine damals 21-jährige Person von ihrem Wohnort in Adligenswil. Aufgrund eines neuen Hinweises kann ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Zum Hinweis gab ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA keine näheren Informationen. Doch dieser habe dazu geführt, dass der Jahre alte «Cold Case» nun nicht mehr ausschliesslich als Vermisstenfall behandelt wird.

Die Person wurde am 22. April 2021 am Bahnhof Luzern letztmals gesehen. Seither brachten die Ermittlungen der Luzerner Polizei kein konkretes Ergebnis.

Auf der Suche nach der vermissten Person wurden Spitäler abgeklappert, Wälder mit Hunden abgesucht oder mit technischen Massnahmen versucht, die Person aufzuspüren, wie der Sprecher weiter sagte. Auch ein internationaler DNA-Abgleich und eine internationale Ausschreibung führten bislang nicht zum Erfolg.

Auf weitere Hinweise an die Polizei, die zur Klärung des Falls führen, ist nun eine Belohnung von 5000 Franken ausgesetzt.