Verstorbener Fussgänger in Winterthur identifiziert

Keystone-SDA

Der am Samstag in Winterthur verstorbene Fussgänger ist identifiziert. Wie die Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um einen 61-jährigen Schweizer. Der Mann starb nach einem Unfall im Velotunnel beim Bahnhof, der für Fussgänger gesperrt ist.

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(Keystone-SDA) Zur Kollision zwischen dem 31-jährigen Velofahrer und dem 61-jährigen Fussgänger kam es gegen 21.45 Uhr kurz nach der Einfahrt in die Unterführung. Dabei stürzte der Fussgänger und zog sich schwere Verletzungen zu. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen starb er noch auf der Unfallstelle.