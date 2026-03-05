Viel Strom aus erneuerbarer Energie im Jurabogen

Keystone-SDA

Der Swiss Energypark im Jurabogen hat im vergangenen Jahr insgesamt 134,5 Gigawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien produziert. Er deckte damit 81 Prozent des jährlichen Stroms der Region, wie die BKW am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Windkraftwerke des Parks steuerten 64 Prozent an die Gesamtproduktion bei. Obwohl das Jahr 2025 aufgrund einer seltenen meteorologischen Konstellation von aussergewöhnlich schwachen Windverhältnissen geprägt war, produzierten sie vier Prozent mehr Strom als budgetiert, wie die BKW in einer Mitteilung schrieb.

Das Wasserkraftwerk La Goule produzierte so wenig Strom wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ursache waren rückläufige Wassermengen und regulatorische Anpassungen. Die Solarenergie erreichte einen Anteil von 24 Prozent an der Gesamtproduktion des Parks.

Der Park umfasst das Versorgungsgebiet des Stromnetzes der Société des Forces électriques de La Goule mit rund 21’000 Einwohnenden. Er erstreckt sich über ein 251 Quadratkilometer grosses Gebiet zwischen dem Kanton Jura und dem Berner Jura und beherbergt den Windpark Mont-Crosin, das Solarkraftwerk Mont-Soleil und die Wasserkraftproduktion des Staudamms La Goule im Kanton Jura.