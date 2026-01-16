Vier Bundesräte planen am WEF über 40 bilaterale Treffen

Keystone-SDA

Bundespräsident Guy Parmelin wird am Dienstag das World Economic Forum 2026 in Davos eröffnen. Die vier am Forum teilnehmenden Bundesräte planen mindestens 40 bilaterale Treffen, wie die Bundeskanzlei am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Am World Economic Forum (WEF) 2026 werden auch die Bundesräte Ignazio Cassis und Martin Pfister sowie Bundesrätin Karin Keller-Sutter teilnehmen. Parmelin, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF), werde das WEF-Jahrestreffen nutzen, um zentrale wirtschafts- und handelspolitische Anliegen der Schweiz mit Amtskolleginnen und -kollegen zu diskutieren.

Cassis werde bei seinen bilateralen Treffen den Schwerpunkt auf die aktuelle geopolitische Lage legen, insbesondere auf die Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten. Bei Keller-Sutter stünden Gespräche mit Finanzministerinnen und Finanzministern sowie internationale Finanz- und Steuerfragen auf dem Programm.