Vier mutmassliche Einbrecher im Kanton Zürich verhaftet

Keystone-SDA

In der Nacht auf Sonntag hat die Kantonspolizei Zürich in Herrliberg ZH bei einer Fahrzeugkontrolle Einbruchswerkzeug gefunden und daraufhin drei Franzosen verhaftet. Einige Stunden später verhaftet sie in Uster einen Einbrecher.

(Keystone-SDA) Einer Patrouille fiel an der Forchstrasse ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen auf, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges und der französischen Staatsangehörigen im Alter von 30 bis 40 Jahren stellten die Polizistinnen und Polizisten auf dem Rücksitz einen verbotenen Pfefferspray fest.

Bei der näheren Kontrolle des Fahrzeuges kamen laut Mitteilung Einbruchswerkzeug und Vermummungsmaterial zum Vorschein. Die Kantonspolizei verhaftet die drei Männer wegen des Verdachts auf Einbruchsdiebstähle und führt weitere Ermittlungen durch.

Einige Stunden später wurde um 8 Uhr in Uster ein Anwohner auf einen Einbrecher aufmerksam, der in ein Coiffeurgeschäft einstieg. Er folgte dem flüchtenden Einbrecher und meldete sich bei der Notrufzentrale der Kantonspolizei. Als er den Einbrecher eingeholt und festgehalten habe, sei die herbeigerufene Stadtpolizei Uster zur Unterstützung gekommen. Diese habe den Mann in den Polizeiposten der Kantonspolizei gebracht.

Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Es zeigte sich, dass der 19-jährige Spanier aus der Kasse mehrere hundert Franken Bargeld entwendet hatte. Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.