Vier Verletzte bei Auffahrkollision im Schönthaltunnel

Keystone-SDA

Im Schönthaltunnel auf der Autobahn A22 in Fahrtrichtung Basel hat sich am Mittwochabend eine Auffahrkollision mit vier beteiligten Personenwagen ereignet. Dabei sind vier Menschen verletzt worden, wie die Polizei Basel-Landschaft Donnerstagmorgen mitteilte.

(Keystone-SDA) Der 32-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes habe nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zu spät erkannt, dass der Verkehr stockte und die Fahrzeuge vor ihm stark abbremsten. Er sei auf das Heck des vorausfahrenden Autos aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls sei der weisse Hyundai in einen grauen BMW und dieser wiederum in einen davor fahrenden Mazda geschoben worden.

Die vier dadurch verletzten Personen seien vom Rettungsdienst in verschiedene Spitäler gebracht worden. Die beschädigten Fahrzeuge hätten abgeschleppt werden müssen. Für die Unfallaufnahme sei der Schönthaltunnel in Richtung Basel rund 90 Minuten gesperrt worden, der Verkehr sei lokal umgeleitet worden.