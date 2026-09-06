Vier Verletzte bei Kollision mit Zaun und Barriere in Speicher AR

Keystone-SDA

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In Speicher ist am Samstag ein Autolenker mit einem Zaun, einer Barriere und einer Wechselblinkanlage kollidiert. Dabei verletzten sich vier Personen leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

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(Keystone-SDA) Ein 70-jähriger Mann fuhr am Samstag um 17.30 Uhr mit seinem Auto von Speicher Dorf in Richtung Trogen, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Sonntag mitteilte. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Lenker über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kollidierte mit einem Zaun, einer Barriere und einer Wechselblinkanlage.

Alle vier Fahrzeuginsassen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Zwei Personen wurden für weitere Untersuchungen ins Spital eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 10’000 Franken. Die zuständige Feuerwehr musste den Strassenabschnitt für rund eineinhalb Stunden sperren.