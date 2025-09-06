The Swiss voice in the world since 1935
Vier Verletzte bei Selbstunfall am Grunigelpass BE

Keystone-SDA

Ein mit vier Personen besetztes Auto ist in der Nacht auf Samstag am Grunigelpass BE von der Strasse abgekommen und in einen Baum geprallt. Alle vier Insassen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer.

(Keystone-SDA) Die Rega flog eine schwerverletzte Person ins Spital, wie die Kantonspolizei Bern am Samstagvormittag mitteilte. Die anderen Verletzten wurden von Ambulanzen ins Krankenhaus gefahren. Warum das Auto auf der Talfahrt in Richtung Rüti bei Riggisberg BE verunfallte ist unklar und wird ermittelt.

