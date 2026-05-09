Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Wald AR

Keystone-SDA

Eine Autofahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Wald AR zwei Bauarbeiter schwer und einen weiteren leicht verletzt. Auch die 23-jährige Lenkerin verletzte sich leicht.

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(Keystone-SDA) Die Frau habe auf dem Weg von Wald nach Heiden AR eine Baustellenabschrankung übersehen und sei mit dieser kollidiert, teilte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Samstagnachmittag mit. Sie erfasste dabei zwei Bauarbeiter, die hinter der Abschrankung standen, und verletzte diese schwer. Einer musste mit der Rega ins Spital geflogen werden, wie es weiter hiess.

Der dritte, leicht verletzte Arbeiter wurde gemäss der Polizei von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen. Die Hauptstrasse habe für rund 30 Minuten gesperrt werden müssen.