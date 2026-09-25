Vier Verletzte nach Frontalkollision zweier Autos in Birr AG

Keystone-SDA

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Ein 67-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag in Birr AG eine schwere Frontalkollision verursacht. Vier Personen verletzten sich dabei leicht bis mittelschwer. Der Unfallverursacher kam aus zunächst unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

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(Keystone-SDA) Der 67-Jährige fuhr kurz nach 15.15 Uhr mit seinem Auto auf der Zentralstrasse in Richtung Lupfig AG, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Auf der Gegenfahrbahn sei sein Wagen frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt.

Beim Zusammenstoss erlitten alle vier Insassen beider Autos Verletzungen. Der Unfalllenker verletzte sich laut Polizei leicht, seine 55-jährige Beifahrerin leicht bis mittelschwer. Der 86-jährige Lenker des anderen Autos zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Seine 76-jährige Begleiterin wurde leicht bis mittelschwer verletzt. Ambulanzen brachten alle vier Personen in ein Spital.

Die Kantonspolizei nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts ab. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Wegen der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten blieb die Zentralstrasse für rund zwei Stunden gesperrt.