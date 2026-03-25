Villa in Riehen BS wird betreibungsamtlich versteigert

Keystone-SDA

Eine Villa am Riehener Ausserberg wird zwangsversteigert. Sie ist gemäss amtlicher Schätzung rund 5,8 Millionen Franken wert, wie das Betreibungsamt Basel-Stadt im Kantonsblatt vom Mittwoch festhält.

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(Keystone-SDA) Die Versteigerung findet am 2. Juni in Riehen statt. Die Villa am Waldrand gehört dem ehemaligen Basler Medienunternehmer Christian Heeb, Gründer von Radio Basilisk.

Das Gebäude in der Nähe des Wenkenhofs stammt aus dem Jahr 1968. Es verfügt über eine Fläche von 380 Quadratmetern und einen 850 Quadratmeter grossen Garten mit Waldanteil, wie es weiter im Kantonsblatt heisst.