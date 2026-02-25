The Swiss voice in the world since 1935
Von Überwachungskamera gefilmt: Zwei Diebe in Brugg AG gefasst

Keystone-SDA

Zwei mutmassliche Diebe sind am Dienstagabend in Brugg AG gefasst worden. Sie waren kurz zuvor von einer Überwachungskamera eines Einfamilienhauses dabei gefilmt worden, wie sie sich an einem parkierten Auto zu schaffen machten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Hausbewohner habe sich darauf am Schalter der Regionalpolizei Brugg gemeldet, teilte die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mit. Eine Patrouille habe deswegen die Fahndung aufgenommen und sei auf zwei Männer gestossen, die dem Signalement entsprochen hätten.

Gemäss der Mitteilung handelt es sich bei den beiden mutmasslichen Dieben um zwei 19 und 22 Jahre alte Algerier, die in einer Asylunterkunft in der Nähe wohnen. Sie wurden von der Regional- an die Kantonspolizei übergeben. Diese überprüft nun, ob sie für weitere Delikte in Frage kommen, denn es gab noch weitere Meldungen, gemäss denen bei parkierten Autos nach Beute gesucht wurde.

