Von Bulgarien gesuchter Mann im Kanton Luzern festgenommen

Keystone-SDA

Ein von Bulgarien gesuchter mutmasslicher Verbrecher ist vor einer Woche im Kanton Luzern festgenommen worden. Der 39-Jährige soll in seinem Heimatland ein Tötungsdelikt begangen haben.

(Keystone-SDA) Die Luzerner Polizei nahm den international zur Verhaftung ausgeschriebenen Mann am 6. Februar in einer nicht näher bezeichneten Gemeinde im Kanton Luzern fest, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Der Festnahme seien «intensive Ermittlungen der Luzerner Polizei» vorausgegangen, hiess es im Communiqué. Der mutmassliche Verbrecher habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Ob der Mann an Bulgarien ausgeliefert wird, entscheidet das Bundesamt für Justiz.