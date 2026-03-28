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Von Lieferwagen angefahren: Kind in Wil SG schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein neunjähriges Kind ist am Freitagnachmittag in Wil SG von einem Lieferwagen erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Junge musste ins Spital gebracht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ein 46-jähriger Mann war am Freitag gegen 16:15 Uhr mit seinem Lieferwagen auf der Heinrich-Federerstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Samstag mitteilte. Das neunjährige Kind sei gleichzeitig hinter Autos auf die Fahrbahn getreten.

Daraufhin sei es zur Kollision zwischen dem Lieferwagen und dem Jungen gekommen. Der genaue Unfallhergang war am Samstagmorgen noch unklar.

Die Kantonspolizei hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen zum Hergang des Unfalls.

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