Vorläufiges Endergebnis: Grüne vor CDU in Baden-Württemberg

Keystone-SDA

Landtagswahl Die Grünen haben die Landtagswahl im deutschen Bundesland Baden-Württemberg gewonnen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Grüne und CDU erneut zusammen regieren. Ministerpräsident dürfte dann Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir werden.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Mit 30,2 Prozent der Zweitstimmen landeten die Grünen knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent, wie auf der Internetseite des Statistischen Landesamts nach Auszählung aller Wahlbezirke ersichtlich war. Über Monate hatte die CDU in Umfragen deutlich vor den Grünen gelegen, der Abstand war erst kurz vor der Wahl stark geschmolzen.

Die AfD ist dem vorläufigen Endergebnis zufolge mit 18,8 Prozent drittstärkste Kraft. Die SPD hat mit 5,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl eingefahren und es nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft.

Die FDP und die Linke hingegen verpassten den Angaben nach mit jeweils 4,4 Prozent den Einzug in den Landtag. Für die Liberalen bedeutet dies, dass sie in ihrem Stammland aus dem Parlament fliegen. Die Linke war bislang nicht im baden-württembergischen Landtag.

Wahlbeteiligung gestiegen

Die Wahlbeteiligung lag bei 69,6 Prozent. Bei der Landtagswahl 2021 waren es 63,8 Prozent. Gut 7,7 Millionen Wahlberechtigte durften ihre Stimme abgeben – so viele wie nie zuvor.

Denn es galt ein neues Wahlrecht in Baden-Württemberg. Zum einen durften erstmals auch 16- und 17-Jährige abstimmen. Zum anderen hatten Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal zwei Stimmen wie bei der Bundestagswahl. Die Zweitstimme entscheidet über die Kräfteverhältnisse im Landtag, die Erststimme über den Direktkandidaten im Wahlkreis.

AfD und CDU gewinnen hinzu

Beim Vergleich der Zweitstimmenergebnisse mit den Werten aus der Wahl vor fünf Jahren verzeichnete die AfD die grössten Zuwächse: Im Vergleich zur Landtagswahl 2021 bekam die Partei 9,1 Prozentpunkte mehr. Die CDU konnte ein Plus von 5,6 Prozentpunkten verbuchen. Die Grünen wiederum mussten Verluste hinnehmen: Laut dem Statistischen Landesamt waren es 2,4 Prozentpunkte.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen war nach 15 Jahren nicht mehr angetreten. Der 77-Jährige, bundesweit der erste und einzige Regierungschef der Grünen, verabschiedet sich in den Ruhestand. Seit 2016 regierte er mit der CDU, davor mit der SPD.