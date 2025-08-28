Vornamen Emilia und Luca sind in Luzern top
Die häufigsten Vornamen im Kanton Luzern sind 2024 Emilia bei den Mädchen und Luca bei den Knaben gewesen. Insgesamt haben die im letzten Jahr im Kanton Luzern geborenen 4000 Kinder über 1550 verschiedene Namen erhalten.
(Keystone-SDA) Für 32 Mädchen wählten die Eltern Emilia, für 28 Knaben Luca, wie Lustat Statistik Luzern am Donnerstag mitteilte. Emilia steht zum ersten Mal seit 1987 an der Spitze der Namenshitparade. Luca war dagegen seit der Jahrtausendwende fünf Mal auf Position eins.
Lustat ermittelte auch die häufigsten Familiennamen. Diese Rangliste wird von Müller/Muller (4894 Mal) angeführt, vor Meyer oder Meier und weiteren Varianten (4508) sowie Bucher (3824).