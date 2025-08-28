The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Vornamen Emilia und Luca sind in Luzern top

Die häufigsten Vornamen im Kanton Luzern sind 2024 Emilia bei den Mädchen und Luca bei den Knaben gewesen. Insgesamt haben die im letzten Jahr im Kanton Luzern geborenen 4000 Kinder über 1550 verschiedene Namen erhalten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für 32 Mädchen wählten die Eltern Emilia, für 28 Knaben Luca, wie Lustat Statistik Luzern am Donnerstag mitteilte. Emilia steht zum ersten Mal seit 1987 an der Spitze der Namenshitparade. Luca war dagegen seit der Jahrtausendwende fünf Mal auf Position eins.

Lustat ermittelte auch die häufigsten Familiennamen. Diese Rangliste wird von Müller/Muller (4894 Mal) angeführt, vor Meyer oder Meier und weiteren Varianten (4508) sowie Bucher (3824).

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
22 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft