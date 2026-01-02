The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Waadtländer Regierung setzt Flaggen auf Halbmast

Keystone-SDA

Die Waadtländer Regierung setzt nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana ihre Flaggen als Zeichen der Solidarität während fünf Tagen auf Halbmast. Damit folgt die Kantonsregierung dem Bund, dessen Flaggen bereits auf Halbmast gehisst sind.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Aktion folge als «Zeichen der Trauer und Solidarität», schrieb die Waadtländer Regierung am Freitag in einer Mitteilung. Sie forderte auch die Gemeinden im Kanton dazu auf, es ihr gleich zu tun.

Bis und mit 6. Januar stehen die Flaggen nun auf Halbmast. Ebenso diejenigen am Bundeshaus. Bundespräsident Guy Parmelin kündigte die Aktion bereits am Donnerstag an. Das Drama von Crans-Montana dürfe die Schweizer Werte nicht erschüttern. Die Schweiz sei traurig, aber in den Herzen vereint, im Schmerz und in der Unterstützung, sagte er.

Auch die Berner Stadtregierung zeigte sich tief erschüttert über die Katastrophe. Auf dem Erlacherhof, dem Sitz der Stadtpräsidentin, steht die Berner Flagge seit Freitag auf Halbmast.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft