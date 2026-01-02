Waadtländer Regierung setzt Flaggen auf Halbmast

Keystone-SDA

Die Waadtländer Regierung setzt nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana ihre Flaggen als Zeichen der Solidarität während fünf Tagen auf Halbmast. Damit folgt die Kantonsregierung dem Bund, dessen Flaggen bereits auf Halbmast gehisst sind.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Aktion folge als «Zeichen der Trauer und Solidarität», schrieb die Waadtländer Regierung am Freitag in einer Mitteilung. Sie forderte auch die Gemeinden im Kanton dazu auf, es ihr gleich zu tun.

Bis und mit 6. Januar stehen die Flaggen nun auf Halbmast. Ebenso diejenigen am Bundeshaus. Bundespräsident Guy Parmelin kündigte die Aktion bereits am Donnerstag an. Das Drama von Crans-Montana dürfe die Schweizer Werte nicht erschüttern. Die Schweiz sei traurig, aber in den Herzen vereint, im Schmerz und in der Unterstützung, sagte er.

Auch die Berner Stadtregierung zeigte sich tief erschüttert über die Katastrophe. Auf dem Erlacherhof, dem Sitz der Stadtpräsidentin, steht die Berner Flagge seit Freitag auf Halbmast.