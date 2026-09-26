Waldbrand bei Eptingen BL auf 200 Quadratmetern

Keystone-SDA

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In einem Waldstück oberhalb von Eptingen im Baselbiet ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand auf 200 Quadratmetern konnte laut Polizei von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Zunächst ungeklärt blieb die Brandursache.

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