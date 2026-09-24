Waldbrandgefahr in Luzern bleibt erheblich
Die Waldbrandgefahr im Kanton Luzern bleibt wegen der anhaltenden Trockenheit erheblich. Feuer sind weiterhin nur an fest eingerichteten Feuerstellen erlaubt, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte.
(Keystone-SDA) Trotz kühlerer Temperaturen und Morgentau seien die Böden und Vegetation weiterhin ausgetrocknet, hiess es im Communiqué. In verschiedenen Regionen bestehe zudem Wasserknappheit.
Und: Mit Beginn der Herbstferien seien wieder mehr Menschen in Wäldern und in der Natur unterwegs. Dadurch steige das Risiko von Bränden durch weggeworfene Raucherwaren, Funkenflug oder unbeaufsichtigte Feuer.