Waldbrandgefahr in Luzern bleibt erheblich

Keystone-SDA

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Die Waldbrandgefahr im Kanton Luzern bleibt wegen der anhaltenden Trockenheit erheblich. Feuer sind weiterhin nur an fest eingerichteten Feuerstellen erlaubt, wie der Kanton am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Trotz kühlerer Temperaturen und Morgentau seien die Böden und Vegetation weiterhin ausgetrocknet, hiess es im Communiqué. In verschiedenen Regionen bestehe zudem Wasserknappheit.

Und: Mit Beginn der Herbstferien seien wieder mehr Menschen in Wäldern und in der Natur unterwegs. Dadurch steige das Risiko von Bränden durch weggeworfene Raucherwaren, Funkenflug oder unbeaufsichtigte Feuer.