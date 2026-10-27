The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Mit der Schweiz verbunden
Podcast

Webseite der Stadttangente Bern wird abgeschaltet

Keystone-SDA

Das Bundesamt für Strassen (Astra) nimmt die Webseite der Stadttangente Bern per Ende Oktober vom Netz. Informationen zu Bauarbeiten und Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Nationalstrassen rund um Bern sollen künftig auf der Astra-Homepage zu finden sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Website www.stadttangentebern.ch informierte laut Mitteilung des Astra seit 2013 über die Sanierung der Stadttangente und anschliessende Unterhaltsarbeiten.

Mit der Abschaltung ende auch der Newsletter vorläufig, wie es weiter hiess. Das Bundesamt für Strassen begründete den Schritt mit einem einheitlicheren und übersichtlicheren Online-Auftritt.

Die Stadttangente Bern gehört zu den am stärksten befahrenen Autobahnabschnitten der Schweiz.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Swissinfo bei Google bevorzugen

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft