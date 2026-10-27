Webseite der Stadttangente Bern wird abgeschaltet

Keystone-SDA

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Das Bundesamt für Strassen (Astra) nimmt die Webseite der Stadttangente Bern per Ende Oktober vom Netz. Informationen zu Bauarbeiten und Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Nationalstrassen rund um Bern sollen künftig auf der Astra-Homepage zu finden sein.

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(Keystone-SDA) Die Website www.stadttangentebern.ch informierte laut Mitteilung des Astra seit 2013 über die Sanierung der Stadttangente und anschliessende Unterhaltsarbeiten.

Mit der Abschaltung ende auch der Newsletter vorläufig, wie es weiter hiess. Das Bundesamt für Strassen begründete den Schritt mit einem einheitlicheren und übersichtlicheren Online-Auftritt.

Die Stadttangente Bern gehört zu den am stärksten befahrenen Autobahnabschnitten der Schweiz.