WEF verschickt erneut eine Einladung an Trump

Das WEF hat Trump eine weitere Einladung geschickt Keystone-SDA

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US-Präsident Donald Trump ist erneut ans Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos GR eingeladen worden. "Alle Staatsoberhäupter der G20-Staaten haben die Einladung bereits auf ihrem Pult", sagte der Präsident und CEO des Forums Alois Zwinggi der "Südostschweiz".

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(Keystone-SDA) Ausser eine Regierung würde es ausdrücklich wünsche, halte das WEF die Liste der Teilnehmenden bis zum 10. Januar unter Verschluss, sagte Zwinggi in dem am Samstag veröffentlichten Interview. Das nächste WEF findet vom 18. bis 22. Januar 2027 statt.

Bei der letzten Ausgabe dominierte die Teilnahme von Trump. Sollte der US-Präsident erneut nach Davos reisen, dürfte das wohl ähnlich sein – ebenso wie die Kritik an seinem Besuch.

Das Forum verstehe sich als eine neutrale Plattform, welche Stimmen «aus einer grossen Bandbreite auf die Bühne» bringe, sagte Zwinggi. Dialog sei zudem wichtiger als kein Dialog. «Das heisst, wir müssen bereit sein, uns auch mit Personen oder Themen auseinanderzusetzen, bei denen es nicht komfortabel ist», sagte der WEF-Verantwortliche.