Weggis LU kann ein neues Seewasserwerk bauen

Keystone-SDA

Die Gemeinde Weggis kann ein neues Seewasserwerk bauen. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag einem Sonderkredit von 15,5 Millionen Franken mit grossem Mehr zugestimmt.

(Keystone-SDA) 92 Prozent der Stimmberechtigten (1481 zu 143 Stimmen) hiessen den Sonderkredit gut, wie die Gemeindekanzlei am Sonntag mitteilte. Die Stimmbeteiligung betrug 55,7 Prozent.

Mit dem Neubau des Seewasserwerks soll die Trinkwasserversorgung langfristig gesichert werden, schrieb die Gemeinde in ihrer Abstimmungsbotschaft. Das bestehende Werk aus dem Jahr 1954 habe das Ende seiner Lebensdauer erreicht.

Durch das Bevölkerungswachstum steigt der Bedarf an Trinkwasser, gleichzeitig rechnet die Gemeinde damit, dass die Quellschüttungen infolge des Klimawandels zurückgehen.

Das neue Seewasserwerk wird von der Gemeinde Weggis gebaut. Es soll die lokale Trinkwasserversorgung sicherstellen und bei Bedarf auch die von Vitznau und Rigi Kaltbad mitversorgen.

Laut der Botschaft wird das Wasser über eine 320 Meter lange Leitung in rund 50 Meter Tiefe im Vierwaldstättersee gefasst, aufbereitet und über ein Pumpwerk an der Seepromenade ins Werk im Gemeindepark von Weggis befördert.

Das Seewasserwerk soll in einer ersten Etappe bis zu 5,4 Millionen Liter Wasser pro Tag aufbereiten, ab 2045 bis zu 7,2 Millionen Liter. Derzeit liegt die Kapazität gemäss Botschaft bei rund 2 Millionen Litern pro Tag.

Die Realisierung des neuen Werks ist ab September 2026 geplant, im Februar 2028 soll es in Betrieb genommen werden.