Wehrhafte 88-Jährige verhindert in Muttenz BL Entreissdiebstahl

Keystone-SDA

In Muttenz hat eine 88-jährige Frau ihre Handtasche gegen eine Diebin verteidigt. Die Polizei konnte kurz nach dem verhinderten Entreissdiebstahl eine 39-jährige Frau anhalten.

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(Keystone-SDA) Gegen 16.45 Uhr versuchte eine zunächst unbekannte Täterschaft, der 88-jährigen Schweizerin an der Birsfelderstrasse die Handtasche zu entreissen, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte. Die Seniorin habe sich dabei massiv zur Wehr gesetzt, wodurch der Entreissdiebstahl misslungen sei. Die Täterschaft habe sich daraufhin entfernt. anschliessend von der Örtlichkeit.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte eine 39-jährige Frau angehalten werden, auf die das entsprechende Signalement passte. Bei der Angehaltenen handle es sich um eine Staatsangehörige von Marokko.

Die Polizei Basel-Landschaft habe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Derzeit werde abgeklärt, ob die Frau für weitere Delikte infrage komme.