Weniger Arbeitslose in Basel-Stadt
Im Kanton Basel-Stadt hat die Arbeitslosenquote im Februar um 0,1 Prozentpunkte auf 4,7 Prozent abgenommen. Im Baselbiet nahm sie hingegen um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent zu.
(Keystone-SDA) Der Landesdurchschnitt lag weiterhin bei 3,2 Prozent, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht.
Im Kanton Basel-Stadt waren im vergangenen Monat 4875 Personen als arbeitslos registriert. Das sind 28 Personen weniger als im Januar. Im Baselbiet waren es 4736 und somit 23 Personen mehr.
Die Zahl der Stellensuchenden nahm in Basel-Stadt um 13 auf 7192 Personen zu. Im Kanton Baselland stieg sie um 23 auf 7030 Personen.
Im Stadtkanton nahm die Anzahl offener Stellen im Januar um 230 auf 1737 zu. Im Kanton Basel-Landschaft wurden 1498 offene Stellen gemeldet. Das sind 573 weniger als im Vormonat.