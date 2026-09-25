Winterthur stellt wegen Trockenheit Grossteil der Brunnen ab

Keystone-SDA

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Wegen der anhaltenden Trockenheit hat Winterthur viele öffentliche Brunnen abgestellt. Damit will die Stadt ihre Grundwasservorräte schonen.

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(Keystone-SDA) Ein Grossteil der rund 330 städtischen Brunnen wird in den kommenden Tagen vom Netz genommen, wie das Departement Technische Betriebe der Stadt Winterthur am Freitag mitteilte. Damit lässt sich viel Trinkwasser einsparen, denn im Normalbetrieb schlucken die Anlagen grosse Mengen davon.

Fast das gesamte Brunnenwasser fliesst ungenutzt direkt in die Kanalisation. Der Effekt des Stopps ist beträchtlich: Allein 200 abgeschaltete Brunnen sparen den Verbrauch von rund 10’000 Personen ein, was der gesamten Einwohnerzahl des Stadtteils Veltheim entspricht.

Die stark frequentierten Anlagen sollen jedoch weiterhin in Betrieb bleiben. Der Stadtrat erhofft sich von der Massnahme auch, die Bevölkerung für einen bewussteren Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser zu sensibilisieren.

Trockenheitsstufe 4 hält an

Der Bund stuft die Situation in Winterthur nach wie vor auf der zweithöchsten Trockenheitsstufe 4 ein. Daran haben die jüngsten Niederschläge kaum etwas geändert, zumal im laufenden Jahr erst gut die Hälfte der sonst üblichen Regenmenge verzeichnet wurde.

Obwohl die lokale Trinkwasserversorgung derzeit gewährleistet ist, rüstet sich die Stadt für die kommenden Monate. Da im Herbst erfahrungsgemäss wenig Regen fällt, sei ein vorausschauendes Handeln zwingend nötig, um die Vorräte nachhaltig zu schützen.

Um angesichts des Klimawandels und häufigerer Trockenperioden künftig schneller reagieren zu können, hat der Stadtrat die Entscheidungskompetenz für die Brunnen direkt an die Vorsteherin des Departements Technische Betriebe delegiert.

Der Brunnen-Stopp ergänzt die bereits seit mehreren Wochen geltende Einschränkung bei der Bewässerung städtischer Grünflächen. Spätestens wenn die Trockenheit auf die Stufe 2 sinkt, soll die Massnahme wieder aufgehoben werden.