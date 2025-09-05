Wohnhaus gerät nach Blitzeinschlag in der Stadt Luzern in Brand
In der Stadt Luzern ist am Donnerstagabend das Dach eines Wohnhauses in Brand geraten. Mutmasslich ausgelöst wurde das Feuer durch einen Blitzeinschlag, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.
(Keystone-SDA) Der Einsatz der Feuerwehr erfolgte am Donnerstag gegen 18:50 Uhr. Beim Eintreffen stand bereits ein Teil des Daches in Flammen, teilte die Polizei in einem Communiqué mit.
Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, laut Mitteilung wurde niemand verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte gemäss Polizeiangaben ein Blitzschlag den Brand ausgelöst haben.
Parallel führte das starke Gewitter zu zahlreichen Einsätzen im Kanton Luzern. Zwischen kurz nach 17 Uhr und bis 21:30 Uhr seien bei der Polizei 25 Notrufe eingegangen. Mehrere Bäume stürzten um, Keller, Garagen und Unterführungen wurden überflutet.
Besonders betroffen waren die Hinterländer und Wiggertaler-Gemeinden Alberswil, Altishofen, Ettiswil, Fischbach, Grosswangen, Reiden, Schötz, Ufhusen, Wauwil, Willisau und Zell. Auch Beromünster, Emmen, Hasle und Sursee kamen zu Schaden, teilte die Polizei weiter mit.
Meldungen über verletzte Personen lägen keine vor, so die Polizei.