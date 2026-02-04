Wohnung in Bolligen nach Brand nicht mehr bewohnbar

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bolligen ist am Dienstagabend eine Wohnung stark beschädigt worden. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr wurde am frühen Abend alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Hühnberbühlstrasse drangen Flammen aus den Fenstern einer Wohnung im zweiten Stock, wie Schutz und Rettung Bern in den Sozialen Medien mitteilte.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und das Treppenhaus mit mobilen Hochleistungslüftern vom Rauch befreien. Die vom Brand betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache und die Höhe des Schadens werden von der Berner Kantonspolizei untersucht.