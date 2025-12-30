Wohnung nach Brand in Brugg AG nicht mehr bewohnbar

Keystone-SDA

Ein Küchenbrand hat am Sonntag zu schweren Schäden in einer Wohnung in Brugg AG geführt. Sie ist derzeit unbewohnbar, wie die Aargauer Polizei am Dienstag mitgeteilt hat.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer brach am Abend in einem Mehrfamilienhaus an der Badstrasse aus. Die Bewohner alarmierten die Feuerwehr um 20 Uhr, wie es heisst. Die Feuerwehr habe den Brandherd rasch lokalisiert und gelöscht, die gesamte Wohnung sei durch das Feuer aber stark in Mitleidenschaft gezogen worden.

Den Bewohnern gelang es, das Haus zu verlassen. Es wurde niemand verletzt, wie es weiter heisst. Die betroffene Familie sei von der Gemeinde vorübergehend an einem anderen Ort untergebracht worden.

Gemäss ersten Erkenntnissen führte in einer Pfanne erhitztes Öl zum Brandausbruch, wie die Polizei schreibt. Sie habe Ermittlungen aufgenommen.