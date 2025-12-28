Wohnungsbrand in Gossau SG – leblose Person aufgefunden

Keystone-SDA

In einem Wohnblock in Gosssau SG ist am Samstagabend bei einem Wohnungsbrand eine Person tot aufgefunden worden. Aus bisher ungeklärten Gründen ist gegen 23 Uhr im sechsten Stock des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen, teilte die Kantonspolizei St. Gallen mit.

(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei aus der betroffenen Wohnung an der Witenwisstrasse dichter Rauch aus den Fenstern gedrungen. Die Feuerwehr habe umgehend mit den Löscharbeiten begonnen, während die Bewohnenden des Hauses evakuiert worden seien. Insgesamt seien 25 Personen aus dem Gebäude mit 36 Wohnungen in Sicherheit gebracht und vorübergehend in einer nahegelegenen Turnhalle untergebracht worden, wie die Polizei weiter schrieb.

Die Identität der leblosen Person sei noch nicht geklärt. Im Einsatz gestanden habe ein Grossaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Die Arbeiten vor Ort hätten zum Zeitpunkt der Mitteilung noch angedauert.