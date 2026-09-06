Wohnungsbrand in Thusis GR fordert eine verletzte Person

Keystone-SDA

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Bei einem Wohnungsbrand in Thusis hat am Samstagnachmittag eine Person leichte Verletzungen erlitten.

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(Keystone-SDA) Gegen 15 Uhr habe ein Nachbar der Einsatzleitzentrale gemeldet, dass es in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses brenne, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mit. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten bei ihrem Eintreffen unverzüglich alle Bewohner aus dem Haus evakuieren.

Ein Mieter der Brandwohnung verletzte sich laut Polizeiangaben beim Brand leicht. Die Ambulanz Mittelbünden brachte ihn ins Spital Thusis.

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Alle evakuierten Personen konnten bis am Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.