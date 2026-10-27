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Wolf reisst im Bezirk Gonten AI ein Schaf

Keystone-SDA

Im Innerrhoder Bezirk Gonten hat am Montag ein Wolf ein Schaf gerissen. Der Zaun der Schafweide war beschädigt, die Herde deshalb nicht ausreichend geschützt. Es ist der erste Wolfsriss an einem Nutztier im Kanton Appenzell Innerrhoden seit 2024.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Landwirt entdeckte das tote Schaf am Montagmorgen auf seiner Weide, wie der Kanton Appenzell Innerrhoden am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Der Wildhüter habe vor Ort eindeutig festgestellt, dass ein Wolf das Schaf getötet hatte. Er entnahm DNA-Proben für eine weitere Analyse.

Die kantonale Herdenschutzbeauftragte warnte die Tierhaltenden der Region per SMS vor der Präsenz des Grossraubtiers.

Der letzte bestätigte Wolfsriss im Kanton Appenzell Innerrhoden wurde vor zwei Jahren festgestellt, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Damals wurde eine Ziege gerissen. Nachgewiesen werden konnte der Wolf im Kanton letztmals im Januar 2026 per Fotofalle.

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