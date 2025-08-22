The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

WWZ macht zum Halbjahr weniger Umsatz und Gewinn

Keystone-SDA

Der Zuger Energieversorger WWZ hat in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres weniger umgesetzt und verdient. Für das Gesamtjahr 2025 rechnet das Unternehmen mit einem geringeren operativen Ergebnis.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Der Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen verringerte sich im ersten Semester um 4,8 Prozent auf 154,9 Millionen Franken, wie WWZ am Freitag mitteilte. Der Rückgang liege vor allem in der Strompreissenkung um 12 Prozent und einem tieferen Absatz begründet.

Dennoch konnte das Unternehmen das Betriebsergebnis auf Stufe EBIT aufgrund von Wachstum in anderen Bereichen wie auch geringeren Beschaffungskosten um 15,5 Prozent auf 14,9 Millionen Franken steigern. Unter dem Strich resultierte jedoch ein um 1,5 Millionen Franken tieferer Reingewinn von 15,5 Millionen. Grund war vor allem das deutlich schwächere Finanzergebnis aufgrund der Börsenentwicklung.

Weniger Strom verkauft

Der Stromabsatz ist im ersten Halbjahr wegen tieferer Nachfrage bei den Marktkunden gesunken. Bei der Grundversorgung habe es jedoch eine leicht höhere Nachfrage gegeben. Dies lag vor allem an der Witterung.

Im Zuge der neuen Beschaffungsstrategie führte WWZ neue Produkte für Festnetz, Mobile und TV ein. Bis Ende Jahr sollen die Kunden auf die neuen Angebote umgestiegen sein. Für 2026 rechnet das Unternehmen nun mit deutlich geringeren Kosten und einer nachhaltig stärkeren Bruttomarge. In der zweiten Jahreshälfte soll das Telekomgeschäft wegen der Produktumstellung jedoch noch mit einem Einmalaufwand belastet werden.

Nachdem WWZ im Vorjahr beim Strom noch von einem Sondereffekt profitieren konnte, falle dieser Effekt nun weg, heisst es weiter. Nach der Normalisierung der Einmaleffekte erwartet das Unternehmen ein stabiles operatives Ergebnis. Dieses werde jedoch unter dem sehr hohen Ergebnis von 2024 liegen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft