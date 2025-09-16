Yvonne Bürgin wird neue Präsidentin der Mitte-Fraktion
Die Zürcher Mitte-Nationalrätin Yvonne Bürgin ist am Dienstag zur neuen Fraktionspräsidentin gewählt worden. Sie tritt die Nachfolge von Philipp Matthias Bregy (Mitte/VS) an.
(Keystone-SDA) Bürgin verfüge über die politische Erfahrung und die notwendigen Kompetenzen, um das Präsidium der Fraktion zu übernehmen, hiess es in einer Mitteilung der Findungskommission. Die 55-Jährige wurde 2023 in den Nationalrat gewählt.
Von 2013 bis 2023 war Bürgin Mitglied des Zürcher Kantonsrats, den sie 2018/2019 präsidierte. Von 2019 bis 2023 leitete sie die Mitte-Fraktion des Zürcher Kantonsrates. Seit 2021 ist sie Vizepräsidentin der Mitte Schweiz und seit 2022 Präsidentin der Gemeinde Rüti.
Die Mitte-Fraktion brauchte eine neue Präsidentin, weil Amtsinhaber Philipp Matthias Bregy zum neuen Mitte-Parteipräsidenten gewählt wurde.