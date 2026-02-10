Zürcher «Güggeli-Express» geht Konkurs

Keystone-SDA

Die 72 Standplätze des "Güggeli-Express" im Kanton Zürich und in angrenzenden Kantonen bleiben fortan unbesetzt. Die Firma mit Sitz in Bassersdorf ist Konkurs. Der Betrieb ist per sofort eingestellt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Konkurs wurde Ende Januar im Amtsblatt des Kantons Zürich publiziert. «20 Minuten» berichtete zuerst darüber. Auf der Website des Unternehmens sind zwar noch alle geplanten Standorte aufgelistet, jedoch sind alle «geschlossen».

Der «Güggeli-Express» war ein Familienunternehmen in zweiter Generation und beschäftigte gemäss eigenen Angaben rund 35 Mitarbeitende. Die Grillwagen waren vor allem an Kreuzungen, Bahnhöfen und vor Geschäften zu finden.