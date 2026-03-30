Zürcher Clubs schneiden bei spontaner Brandschutzkontrolle gut ab

Keystone-SDA

Die Feuerpolizei der Stadt Zürich hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in acht Zürcher Clubs, Bars und Discos unangemeldete Brandschutzkontrollen durchgeführt. Die Bilanz fiel "sehr positiv " aus.

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(Keystone-SDA) «Allen acht Betrieben konnten wir ein gutes Zeugnis ausstellen», teilte die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, welche die Kontrolle begleitete, am Montag mit. Lediglich in einem Fall musste der Fluchtweg von unzulässiger Brandlast geräumt werden.

In allen Lokalitäten hätte sich die Betreiberschaft «sehr kooperativ» gezeigt, die Kontrollen konnten laut Gebäudeversicherung problemlos durchgeführt werden.

Beim unangemeldeten Besuch wurden insbesondere die Fluchtwege auf ihre Zugänglichkeit geprüft sowie kontrolliert, ob Baumaterialien und Dekorationen den Brandschutzanforderungen entsprechen. Weiter überprüften die Brandschutzexperten, ob der Zugang für die Feuerwehr jederzeit ungehindert möglich ist, wie es weiter heisst.