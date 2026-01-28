Zürcher Gericht verurteilt Sanija Ameti zu bedingter Geldstrafe

Keystone-SDA

Das Bezirksgericht Zürich hat die ehemalige GLP-Politikerin Sanija Ameti am Mittwoch wegen Verletzung der Glaubensfreiheit schuldig gesprochen. Sie erhielt eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 50 Franken.

(Keystone-SDA) Damit folgte das Gericht inhaltlich den Anträgen der Staatsanwaltschaft, reduzierte aber die Strafe. Diese forderte eine bedingte Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu 100 Franken sowie eine Busse über 2500 Franken.

Ameti stand vor Gericht, weil sie auf ein Bild mit Maria und Jesus geschossen hatte. Der Prozess zog viele Zuschauer an. Neben Ameti und ihrem Anwalt sind über zwanzig Zuschauerinnen und Zuschauer anwesend, welche die Politikerin wegen ihrer «Schiessübung» angezeigt hatten.