Zürcher Staatsanwältin glaubt beschuldigtem Influencer gar nichts

Keystone-SDA

Der 30-jährige Influencer, der sich am Montag wegen Vergewaltigung vor dem Zürcher Bezirksgericht verantworten muss, habe seine Reichweite schamlos ausgenutzt, sagte die Staatsanwältin. Dabei habe er nur an seine sexuelle Befriedigung gedacht.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Frauen hätten zu Recht davon ausgehen können, dass «Travis the Creator» ihre Karriere im Fashion-, Model- und Musikbusiness fördern könnte, sagte die Anklägern in ihrem Plädoyer. Es sei ihm gelungen, bei den Frauen mit Charme und Witz Vertrauen zu schaffen.

Die Übergriffe ähnelten sich alle: Er traf die Frauen zu Foto-Shootings und überrumpelte sie dann. Die Frauen mussten – angeblich für die Fotos – auf allen Vieren posieren. «Er entblösste sich dann unbemerkt und überwältigte sie.»

Nach den Vergewaltigungen habe er getan, als sei «nichts gewesen». «Den Frauen erschwerte dies die Einordnung, dass ihnen etwas Unrechtes passiert ist», sagte die Staatsanwältin. An «Leute aus der Branche» habe er die Frauen natürlich nicht vermittelt.

Dutzende Frauen meldeten sich

Der Beschuldigte betonte in der Befragungen, dass alle sexuellen Handlungen einvernehmlich gewesen seien. Dies ist nach Ansicht der Staatsanwältin gelogen. Es gebe keinen Grund, weshalb die Frauen einvernehmlichen Sex im Nachhinein als Vergewaltigung darstellen und ein belastendes Strafverfahren auf sich nehmen sollten.

Der Fall kam durch einen Instagram-Post eines Opfers ins Rollen, worauf sich dutzende Frauen meldeten. Mehrere zeigten ihn an. Vor dem Bezirksgericht geht es nun um fünf Fälle von Vergewaltigung.

Der 30-jährige Influencer aus Ghana verweigerte bei der Befragung am Montag jegliche Aussage. Die Staatsanwältin fordert eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren sowie einen Landesverweis von zwölf Jahren. Der Influencer ist bereits wegen Schändung vorbestraft.